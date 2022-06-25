Ликвидированы оккупанты принимали участие в боевых действиях в Сирии, Ливии, на Донбассе и в Центральноафриканской Республике.

Воины отряда Сил специальных операций "Азов Харьков" ликвидировали трех российских наемников.

Видео операции опубликовал командир отряда Анатолий Сидоренко.

"На фото российские наемники, которые также ранее принимали участие в боевых действиях в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике и на Донбассе. Опытные и хорошо обученные, пришедшие с одной целью — убивать. Группа военных была оперативно ликвидирована силами ССО "Азов Харьков", - написал Сидоренко.

На кадрах видны фотографии ликвидированных оккупантов, а также процесс их уничтожения. Наемники подорвались в своей машине во время движения, наехав на мину.

"Теперь во вражеском отряде три вакантных места", - иронично заметил Сидоренко.

Ранее украинские воины ликвидировали экс-следователя РФ по особо важным делам Сергея Красникова. Оккупант скучал на пенсии, поэтому поехал воевать в Украину как наемник.

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