На Донецком и Луганском направлениях защитники Украины отразили 12 вражеских атак, отметили в штабе ООС.

Сегодня отражено 10 атак и уничтожено 42 единицы вражеской техники в Донецкой и Луганской областях.

Об этом в Facebook сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что Сичеславские десантники "приземлили" российского "Орлана" (беспилотник) стоимостью 100 тыс. долл.

На Донецком и Луганском направлениях военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отразили 12 атак врага, сообщил штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники противника.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вертолета Ми-24, один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" (многофункциональный беспилотный авиационный комплекс).

В целом, в течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отразили 58 вражеских атак. Уничтожили 37 танков, 24 артиллерийские системы, 61 единицу бронированной и 51 единицу автомобильной техники, 5 вертолетов, 17 беспилотных летательных аппаратов, и 2 крылатые ракеты противника.

Напомним, российские войска 24 февраля рано утром ворвались в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, жителей Киева, Чернигова, Харькова, Херсона, Сум, Мариуполя, Житомира и Одессы. Было много жертв среди гражданских.

По сведениям Генштаба Вооруженных сил Украины, в нашем государстве уже ликвидировано 20,3 тыс. противников.

Вас также могут заинтересовать новости: