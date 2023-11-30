Переброска некоторых вражеских подразделений с Лиманского направления, не повлияла на изменение тактики действий российской оккупационной армии на Бахмутском направлении.

На Бахмутском направлении российская оккупационная армия пытается усилить давление на северном фланге. Ухудшение погодных условий затрудняет для врага использование тяжелого вооружения и техники на открытых участках, поэтому в основном россияне давят пехотой.

Об этом сообщил в эфире общенационального информационного телемарафона пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Р. Дашкевича Олег Калашников.

"На Бахмутском направлении враг пытается нас постоянно атаковать на северном фланге, пытается вклиниться между Хромово и Богдановка, не оставляет попыток. Он был усилен не так давно 98-й и 106-й десантными дивизиями, переброшенными сюда с Лиманского направления для активных действий. Если взять южный фланг, то можем наблюдать, как враг контратакует Клещевку, при чем с разных направлений. Здесь также задействованы, как пехотные подразделения противника, так и десантные. Также наблюдаем контратаки на Андреевку. Позиции переходят из рук в руки, очень динамично это все происходит. К тому же, враг на этом направлении начал усиливать свои подразделения техникой и другой военной составляющей. То есть, вражеская артиллерия работает 24/7", - акцентировал Калашников.

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Он добавил, что переброска некоторых вражеских подразделений с Лиманского направления, не повлияла на изменение тактики действий российской оккупационной армии на Бахмутском направлении.

"Тактика действий у них осталась та же - постоянные контратаки. Действительно можем наблюдать, что кого-кого, а людей они (россияне-УНИАН) действительно не жалеют, им просто не жалко своих граждан. Они просто идут и идут, мы их убиваем, а они снова появляются. И это такой непрерывный поток можно сказать. Если так смотреть, то в день где-то от 10 до 20 контратак на постоянной основе", - отметил Калашников.

Он отметил, что Авдеевское направление "он оболее такое напряженное, надо признать, враг там больше усилий прилагает". Но и на Бахмутском направлении российские оккупанты также пытаются постоянно давить, в том числе, "работать такими малыми группами по 8-10 человек" во время атак, чтобы остановить продвижение украинских Сил обороны.

"Причем враг действительно очень усилил давление на наш северный флаг. Южный фланг, само собой он пытается постоянно нас контратаковать, чтобы мы не смогли перейти железную дорогу, старается делать все, чтобы остановить наше продвижение. А это нам действительно удалось. Мы сейчас находимся на тех позициях, которые заняли, постоянно отбиваем вражеские атаки", - подчеркнул Калашников.

Также пресс-офицер 26-й артбригады рассказал, что ухудшение погодных условий затрудняет для российских оккупационных войск использование тяжелого вооружения и техники, поэтому для атак россияне больше задействуют пехоту.

"Погода конечно влияет на действия врага, она неустойчивая - то снег, то грязь. Для тяжелой техники это очень некомфортная погода. Тяжелое вооружение, особенно артиллерийское, работает с расстояния. Танки он также может использовать, как огневую поддержку. Технику в данном случае он мало может применять на открытых участках, все же грязь вокруг. Поэтому, враг в большинстве своем задействует пехотные подразделения, пешим ходом пытается нас контратаковать. Но огненное поражение продолжается постоянно", - акцентировал Калашников.

Он отметил, что ухудшение погодных условий вообще усложняет логистику на фронте, но украинские защитники успешно преодолевают все препятствия.

"Надо признать, что такая погода она влияет на логистику как врага, так и нашу. Здесь никуда не денешься. Конечно, техники трудно добираться непосредственно до наших позиций. Тем не менее, мы уже научились преодолевать эти трудности и все работает. Все что нам необходимо, все доставляется", - резюмировал Калашников.

Война в Украине - ситуация на фронте

30 ноября в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что за прошедшие сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение. Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят российские оккупационной армии потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. По данным Генштаба ВСУ, потери РФ в войне против Украины составляют ориентировочно 328 760 оккупантов.

На днях пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени Дашкевича Олег Калашников рассказывал о сумасшедшей тактике российских оккупантов под Бахмутом. Он отмечал, что взбешенный враг постоянно задействует артиллерию и сбрасывает фугасные бомбы, но несмотря на все силы обороны Украины удерживают занятые позиции и проводят штурмовые действия.

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