Враг бесится, но силы обороны Украины удерживают занятые позиции и проводят штурмовые действия.

Украинские защитники стойко держат оборону возле Авдеевки, нанося врагу значительные потери. За прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение.

"На Авдеевском направлении оккупанты, при поддержке авиации, не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника неподалеку Степного, Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 22 атаки", - сообщил Генштаб в утренней сводке по ситуации с российским вторжением.

Еще 24 атаки противника отбили украинские защитники на Лиманском направлении в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области.

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На Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отбито семь атак.

"На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Ивановского и Андреевки Донецкой области, где украинские защитники отбили 4 атаки. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - отмечается в сводке.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 11 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили 3 атаки противника южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты пять раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области. Также, Украинские воины отбили девять атак врага северо-западнее ивового Запорожской области.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

"На Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника", - говорится в сообщении Генштаба.

На Волынском и Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Потери России на войне против Украины - последние новости

Силы обороны Украины за минувшие сутки, 29 ноября, ликвидировали 1180 российских оккупантов и, таким образом, по состоянию на сегодняшнее утро потери Российской Федерации в войне против Украины составляют ориентировочно 328 760 человек.

Также уничтожены за прошедшие сутки десятки ББМ, танков, БПЛА и автотехники врага.

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