Он отметил, что те задачи, которые ставятся, можно приветствовать и именно под них планируется поставка вооружения.

Удастся ли Украине не затянуть военные действия до начала зимы зависит от скорости и количества поставки вооружения от США.

Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ.

"Мне не кажется это слишком амбициозным. Нам всем хочется, чтобы это завершилось как можно скорее и желательно к началу зимы. Поэтому те задачи, которые ставятся, можно приветствовать. Под эти задачи и планируется поставка вооружения, боезапасов. Я думаю, что этим и продиктованы эти заявления. Главное, чтобы это было реально и в пределах досягаемости", - отметил Попович.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня военный обозреватель Денис Попович заявил, что украинские военные могут продолжать асимметричную тактику и бить по мостам, переправам, логистическим цепочкам - это необходимо для того, чтобы "смягчить" российские группировки и заставить их отойти от Херсона или уничтожить их.

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