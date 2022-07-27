Он уверен, что оккупантам придется отойти на левый берег Херсонщины и закрепляться там.

Успешное использование американских систем HIMARS и M270, а также партизанское движение на Херсонщине заставят оккупационные войска сделать еще один "жест доброй воли".

Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Системы HIMARS и деятельность украинцев в подполье на юге приведут к тому, что российские войска будут вынуждены совершить очередной "жест доброй воли" - отойти на левый берег Херсонщины и там укреплять позиции. Вооруженными силами Украины активно используются системы M142 HIMARS и M270 MLRS. Уже стало очевидным, что системы ПВО, которые есть на вооружении в России, ничего не могут поделать", - отметил Мусиенко.

По его словам, жизнь оккупантам также портят украинцы, которые временно находятся в оккупации. Они активно занимаются препятствованием их деятельности.

"Украинцы проводят акции по подрывам коллаборантов, по препятствованию их деятельности, проводят агитацию за Украину. Все это формирует чрезвычайно мощный огнево-психологический удар. Ведь сейчас достаточно сильно эти факторы давят на группировку российских войск на Херсонщине. Количество дезертиров среди россиян как на юге, так и востоке Украины будет расти. Соответственно будет падать моральный дух. В придачу, не сможет вовремя подойти помощь и вооружение", - подытожил эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, через действия партизан в оккупированном Херсоне патрули российских захватчиков начали выходить на дежурство в полной экипировке.

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