Денис Попович отметил, что заявления Кремля использует российская пропаганда против Украины.

Российские оккупанты планируют использовать так называемое перемирие для перегруппировки сил на фронте. Речь идет о Бахмутском направлении.

"Если брать этот промежуток времени, то 36 часов - это не настолько масштабное время, чтобы какие-то перегруппировки и подготовка к масштабным боевым действиям и наступлениям... Однако перегруппировать и обновить свои силы на Бахмутском направлении, подбросить подкрепления и совершить новые наступательные действия, которые угрожают нам, за это время вполне возможно", – отметил военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала "Freeдом".

Кроме того, он отметил, что "рождественское перемирие" в своих целях может использовать российская пропаганда.

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"Я придерживаюсь следующего мнения, учитывая реакцию украинской стороны на это предложение... Нас вслед за этим обвинит, что мы не хотим мирных предложений, и таким образом попытаются все это "понести в массы". Мы предложили перемирие, украинцы не согласились, какие они плохие. Это одна из целей этого объявления о перемирии", - подытожил эксперт.

Рождественское "перемирии" от России - что известно

Глава Российскй православной церкви патриарх Кирилл призвал объявить перемирие на Рождество, чтобы якобы дать возможность верующим посетить церкви. При этом в ОПУ назвали подобные заявления циничными и обвинили РПЦ в пропаганде войны.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что видит ложь и лицемерие в заявлениях россиян.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица разнес в пух и прах заявления Кремля о так называемом рождественском перемирии. Дипломат напомнил, что весной путинские прихвостни отказались от пасхального перемирия.

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