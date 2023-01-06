Сергей Кислица напомнил, что Россия не согласилась на пасхальное перемирие, о котором просили в ООН.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица прокомментировал заявления Кремля о так называемом рождественском перемирии. Дипломат напомнил, что весной путинские прихвостни отказались от пасхального перемирия.

"Рождественское прекращение огня? Что следующее? Перемирие? Так подождите, что лавровские приспешники об этом говорили еще не так давно – на прошлогодние православные праздники? … пока, смотрю, "новые партии дронов" и мобилизованный фарш повара Путлера подвезти не успевают?" – написал Кислица в своем Twitter.

Кроме того, он напомнил, что на заседании Совбеза ООН 21 апреля постпред РФ Дмитрий Полянский отказался от гуманитарного перемирия на Пасху, к которому призвал генсек ООН Антониу Гуттериш. Тогда российский дипломат заявил, что "очень лживо и неискренне звучат в этих условиях призывы к миру и прекращению огня".

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Рождественское "перемирие" - что известно

Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал к перемирию на Рождество. В Офиса президента назвали заявления российского священника циничными и обвинили в пропаганде войны.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что видит ложь и лицемерие в инициативе Кремля.

Стоит отметить, что на мировой арене России фактически никто не поверил, в том числе США и Франция.

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