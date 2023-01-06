Пользователи сети отметили, что им больно смотреть на это видео.

Украинский военный исполнил композицию на пианино под звуки взрывов в городе-крепости Бахмуте. В кадре можно заметить, что защитник Украины играет в какой-то квартире, а рядом с пианино стоит стол.

За окном слышны мощные взрывы. Известно, что тяжелые бои за Бахмут ведутся с 1 августа - воины ВСУ ни на секунду не дают расслабиться оккупантам, продолжая отбивать город от их атак.

"Не зря музыкальную школу заканчивал", - говорит автор видео.

Видео дня

Как сеть отреагировала на воина ВСУ, играющего на пианино

"Боже, такое только в фильмах снимали. Аж слезы пошли"

"Невероятная игра"

"Сердце разрывается. Парни, берегите себя"

"Это больно слышать. Сердце плачет. А что будет дальше?"

"Невозможно смотреть без мурашек. Только наши люди так могут. Война, боль, страх, а человек играет на пианино. Какая должна быть красивая душа у этого парня"

"В этом видео ощущается жажда к жизни, несмотря ни на что"

Напомним, ранее сеть тронуло видео, как воин ВСУ поет колыбельную новорожденному сыну.

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