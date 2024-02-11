Военный психолог Андрей Козинчук считает, что войну ста тысячами валькирий Украина не выиграет.

Военный психолог из группы инженерного обеспечения 67-й ОМБ Андрей Козинчук утверждает, что не каждая "художница" - эффективный боец на передовой.

В вопросе мобилизации женщин следует опираться именно на этот критерий. Украине в армии нужны высококвалифицированные специалисты, а не просто девушки, сказал он "РБК-Украина".

"Если девушка приходит работать бухгалтером в ВСУ - добро пожаловать. Но если есть художница, которая учится штурмовать посадки - она имеет право на это, но здесь вопрос в эффективности. Если выйдем за рамки этики, то я за эффективность", - указал он.

При этом военный подтвердил, что за период войны повидал множество женщин, которые справлялись "как боженьки" на своих позициях. Среди них были и снайперки, и командиры самоходной пушки.

Однак в контексте мобилизации следует понимать, что это одна из форм принуждения, напомнил Козинчук. Женщины не военные в личных беседах с ним сомневались, что смогут выполнять на высоком уровне задачи в армии.

Поэтому перед такой мобилизацией, Украина должна отбросить сексизм, эйджизм, фетшейминг - создать условия, чтобы женщинам хотелось идти служить, считает военный психолог.

"Я не вижу, что мы выиграем войну благодаря тому, что призовем сто тысяч валькирий и их всех бросим в бой", - констатировал он.

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Ранее Козинчук также негативно высказался об агрессивном подходе к мобилизации: мало просто поймать красивого мальчика в белых кедах и бросить в бой. Военный считает, что украинцы должны обладать мотивацией, чтобы хорошо воевать.

Поэтому лучше брать в армию людей с желанием, даже если они чего-то не умеют и не подходят по возрасту, а других - мотивировать. В обществе нужно создать "историю" о том, что военный - это круто, заявил военный психолог.

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