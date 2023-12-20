Мало просто поймать красивого накачанного мальчика и отправить в ВСУ, заявил Андрей Козинчук.

Военный психолог Андрей Козинчук рассказал о "болезненном": как набрать в украинскую армию сильных здоровых парней не под принуждением, а так, чтобы они своим занятием гордились.

По словам специалиста, мало просто поймать представителя украинской молодежи где-то там в ресторане и дать повестку. Парень не мотивирован защищать родину, поэтому пользы от такого "бойца" Украине не будет, уверен он.

"Поймали мальчика: красивого, ухоженного, накачанного, в белых кедах с правильными татуировками в ресторанчике - отправили ко мне в войско. Ну, я глубоко сомневаюсь, что у него есть большая мотивация защищать Украину. Это может нравиться тем, кто на них злиться. Вот просто: "На тебе, падлюка в белых кедах, иди на войну!". Это не мотивация...",- пояснил Козинчук в эфире телемарафона.

По его словам, "мотивация" - это когда человек действительно этого хочет. Украина не продала населению идею, что "армия - это круто". "В Google или Facebook так людей не набирают, туда надо продать идею", - привел он аналогию.

Государство очень мало уделяет внимания, насколько роль военного на самом деле почетна для украинца. В то же время общество чрезмерно переживает за "падлюк-уклонистов", якобы они родину свою перестанут любить, если не хотят в армию, заявил Козинчук.

Если Украина сумеет рассказать как следует, что военный - самая крутая работа в мире, хотя пока также самая опасная, и приведет в пользу этого правильные аргументы, к примеру: "Тебя полюбят девушки", "У тебя появятся какие-то нормально заработанные деньги", "Возможно, ты скажешь, что прожил жизнь не зря", "Возможно, ты будешь ранен, но ты точно впишешь золотыми буквами свою историю" и тому подобное - мнение молодежи изменится.

"В войске мы ждем мотивированных людей. Пусть они чего-то не умеют, чего-то не знают, но они хотят что-то делать...", - заявил военный психолог.

Нонсенс стариков-дядек в армии - как преодолеть проблему

Недавно руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук поделился мыслями, как преодолеть "нонсенс стариков-дядек" в армии Украины. Он напомнил, что Европа пребывает в шоке от того, насколько много молодых здоровых ребят призывного возраста заполонило ее страны. Как известно, один из депутатов немецкого Бундестага уже публично предлагал идею отправить весь этот "багаж" в Киев.

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