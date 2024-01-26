Женщины могут пополнить ряды ТЦК, считает защитница украинского государства.

Продолжается мобилизация 2024 в Украине, и стрелок-санитарка из штурмовой роты 47 отдельной механизированной бригады "Маґура" Вооруженных сил Украины Елена Рыж (Иваненко) считает, что женщинам нужно дать больше возможностей приносить пользу.

Защитница Украины во время общения с проектом "Ремовська Інтерв’ю" поделилась мнением, что сейчас не стоит мобилизовывать женщин, сообщает "Суспильне". "Сейчас кто-то забросит мне, мол, как мужчина - то мобилизация, а как женщина - то нет. У меня сестра шестеро детей имеет. Какая мобилизация? И таких много. Я не вижу сейчас потребности именно в мобилизации женщин", - сказала она.

Собеседница предложила дать женщинам больше возможностей и посмотреть, к чему это приведет. Рыж уверена, что после этого "пополнятся ряды в ТЦК (Территориальный центр комплектования и соцподдержки, - Ред.)".

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"...Скажу больше - многие женщины вернутся в Украину. Мне так много девушек пишут о том, что, мол, Елена, хочу вернуться, уже не могу здесь находиться, хочу помогать. Поэтому сделаем больше возможностей, чтобы женщина могла добровольно прийти на службу. И увидим, к чему это приведет", - заявила боец.

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Напомним, в конце прошлого года президент Владимир Зеленский утверждал, что даже если Верховная Рада примет закон, в котором будет прописана мобилизация женщин, то он его не подпишет.

Стоит отметить, что военные попросили в Украине дополнительно мобилизовать еще до 500 тысяч граждан, и власть работает над проектом закона, в котором говорится об усилении мобилизационных мер.

Позже Герой Украины, воин "Азова" Лев Пашко говорил, что мобилизовать нужно людей с 18 лет. Сейчас в Украине мобилизации подлежат граждане, которым уже есть 27.

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