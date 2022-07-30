Протяженность линии фронта сейчас составляет больше 1000 км.

Военное командование страны-агрессора начало массовую перегруппировку своей армии по всей линии фронта в Украине. На сегодня протяженность фронтовой линии составляет больше 1000 км.

Об этом рассказал в эфире своего ютуб-канала военный эксперт Олег Жданов.

Военный театр начал двигаться. Это движение очень активное, большое – от Харькова и до Херсона. Российские войска начали массовую перегруппировку войск по всей линии фронта протяженностью практически в тысячу километров – сказал эксперт.

В то же время он отметил, что ситуация на фронтах остается более или менее стабильной, фиксируются изменения в активности.

Россия формирует вблизи Украины еще одну ударную группировку

Об этом накануне информировало Главное управление разведки Украины. Уточняется, что завершить процесс противник планирует к середине августа.

Известно, что россиянам не удалось реализовать свои планы скрытой мобилизации и создания 16 добровольческих батальонов. Стрелковые подразделения должны были развернуть почти в каждом регионе РФ. По подтвержденным данным, на середину июля было сформировано 8 батальонов.

В то же время эксперты Института изучения войны сообщают, что россияне не смогли нарастить продвижение после выхода из оперативной паузы. Армия РФ продолжает совершать незначительные атаки на северо-запад от Славянска и вокруг района Северска и Бахмута, не захватив ни одной значимой территории.

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