Военные РФ долгое время пытаются передислоцировать свой личный состав.

На данный момент почти вся линия фронта контролируется ВСУ. Российские оккупанты не могут осуществить неожиданные перегруппировки и передислокацию своих войск. Враг все время находится под пристальным наблюдением разведки Украины и международных партнеров.

Об этом 24 июля рассказал военный эксперт Александр Коваленко в эфире национального телемарафона.

"Например, мы достаточно долгое время наблюдали за тем, как они пытались перегруппировать, передислоцировать большое количество личного состава в Запорожской области, в Херсонской области, чтобы максимально усилить свой оборонный потенциал именно российских оккупационных подразделений в Херсонской области", - отметил он.

По словам Коваленко, оккупанты тогда значительно нивелировали свой оборонный потенциал в Запорожской области. Чтобы перегруппироваться оттуда, им пришлось использовать ресурс из донбасского плацдарма.

"То есть они сейчас, если и делают какие-либо движения, связанные именно с усилением или ослаблением своих позиций, это все известно. Поэтому каких-то неожиданностей не будет", - подытожил военный эксперт.

Напомним, за последние сутки украинские воины ликвидировали еще почти 300 оккупантов.

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