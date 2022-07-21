Жданов отметил, что российские оккупанты создают новую группировку в районе Энергодара, куда перебрасываются и ракетные войска, и артиллерия.

По состоянию на сегодня не фиксируется активность российских военных на Запорожском направлении.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя информацию о движении колонн российских войск в направлении Запорожья, передает ТСН.

"Если насчитали около тысячи военнослужащих (в колонне – ред.), то это может быть одна батальонно-тактическая группа. Она будет насчитывать где-то 800, до тысячи человек. На сегодня мы не наблюдаем активности и штурмовых действий со стороны российских войск на Запорожском направлении. Поэтому это могла быть переброска войск", – пояснил эксперт.

Жданов отметил, что российские оккупанты создают новую группировку в районе Энергодара, куда перебрасываются и ракетные войска, и артиллерия. "Они начинают обстрелы Никополя на другом берегу реки Днепр. Поэтому вполне возможно, эта колонна могла перемещаться для усиления другого участка фронта на Запорожском направлении или создания новой группировки в районе Энергодара", – поделился мнением эксперт.

Как сообщал УНИАН, 19 июля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о движении нескольких колонн оккупантов в сторону Запорожья.

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