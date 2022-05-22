ВСУ использует тактику, позволяющую сохранить как можно больше жизней военнослужащих.

Масштабное контрнаступления ВСУ маловероятно, поскольку это не соответствует тактике и стратегии украинской армии.

Такое мнение в эфире телемарафона озвучил военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Масштабного контрнаступления, я считаю, не будет. Потому что это не отвечает стратегии и тактике, которую используют Вооруженные силы Украины против российских оккупантов", - отметил он.

По его словам, в Киевской, Черниговской, Сумской области ранее и теперь в Харьковской области ВСУ начинали контрнаступления на направлениях, которые враг не может удерживать.

"Сейчас основой тактики и стратегии ВСУ являются оборонные действия, которые останавливают врага. Потом - уничтожение его передовых подразделений. Мы видим элементы войны на истощение. Более уязвимые направления, которые враг уже не может сдерживать, там начинается контрнаступление", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что эта тактика "не настолько быстрая, как если бы это было полномасштабное наступление по всем фронтам".

"Но дает возможность сохранить как можно больше жизней военнослужащих, минимизирует потери не только ВСУ, но и потери среди гражданского населения и разрушения", - добавил он.

Как писал УНИАН, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине входит в финальную фазу, в ходе которой предстоит контрнаступление и освобождение оккупированных территорий.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия готовится к ведению долговременной войны.

"По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как на Херсонщине, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне", - отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: