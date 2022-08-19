Он отметил, что то, что оккупанты остались на правом берегу – это сугубо политическое решение верхушки власти РФ.

Российские оккупанты не удержат правый берег Херсонской области, поэтому набивают цену для переговоров, чтобы "обменять" эту территорию на Донбасс.

Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан в эфире телеканала "FreeДом".

То, что оккупанты остались на правом берегу – это сугубо политическое решение верхушки власти, которое может стать основой для каких-то будущих задач.

"Это как раз пример того, когда политика вмешивается в войну. С военной точки зрения, после того, как российские оккупационные войска не пошли в наступление в сторону Одессы и Приднестровья, должны были бы откатиться на левый берег и занять там оборону. То, что они остались на правом берегу – это чисто политическое решение для каких-то задач, которые в будущем могут быть приняты военно-политическим руководством (России - ред.)", - отметил Свитан.

Эксперт выразил убеждение, что россияне хорошо понимают, что удержаться на правом берегу у них не получится.

"Это причина, почему они не проводят никаких тактических действий для глубокой обороны. Любой военный от полковника и выше скажет, что на правом берегу российским войскам удержаться невозможно в течение долгого или даже не долгого времени. Перебрасывать на правый берег все новые и новые части для того, чтобы они там сгорели – тоже нет никакого смысла", - пояснил эксперт.

Свитан считает, что так называемые "референдумы" и все, что оккупанты сейчас делают на правом берегу Днепра, лишь способ "набить цену" для будущих территориальных обменных процессов.

"Вероятнее всего, что правый берег Херсонской области россияне готовят для обмена. Они хотят обменять его на Донбасс и Крым. Один из вариантов – это вернуть нам Херсон и правобережье вплоть до того, что они уйдут из Мелитополя и с юга, но оставят за собой Донбасс. Они увеличивают стоимость этого переговорного момента, связанного с Херсоном. Оборонять его невозможно", - подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 10 августа военный эксперт Роман Свитан заявил, что удар по военному аэродрому в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму могли нанести дальнобойными ракетами типа ATACMS.

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