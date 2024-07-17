Пока нет точной информации, связаны ли эти дроны с РФ.

На секретной базе за пределами Берлина сотни украинских военных проходят шестинедельный экспресс-курс, который охватывает основы ведения окопной войны и боев в городе. Однако даже там над украинцами гудят неизвестные беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

По словам немецких военных, вместо того, чтобы вмешиваться, бойцам предлагают включить вероятные вражеские беспилотники в свои тренировки как подготовку к линии фронта, где они столкнутся с российскими БпЛА, которые будут пытаться их убить.

"Мы предполагаем, что по крайней мере некоторые из этих беспилотников управляются с недружественными намерениями", - подчеркнул подполковник Роланд Боскер. Видео дня

Несмотря на то, что в день визита журналистов Politico, в небе не было беспилотников, украинские воины постоянно смотрели вверх во время учений. В то же время инструкторы говорят, что глушить дроны непросто.

"Технически невозможно заблокировать все частоты, которые могут быть использованы для управления беспилотниками", - пояснил Боскер.

Даже если развернуть технологию глушения геозоны, то это также выведет из строя радиостанции, которые используются для связи на территории полигона, а шпионы все равно найдут способ проникнуть на такую большую территорию.

"Сравните это с танковой броней. Всегда найдутся боеприпасы, способные пробить даже самую лучшую броню", - добавил подполковник.

В то же время Боксер не уверен, связаны ли эти БпЛА с Россией, однако очевидно, что это может быть часть усилий Москвы, направленных на дестабилизацию и деморализацию западных партнеров, которые поддерживают Украину.

В Politico напомнили, что такие учения являются частью Миссии ЕС по военной помощи Украине, которая была создана в 2022 году, чтобы подготовить 60 тысяч украинских бойцов с помощью инструкторов из 24 стран до конца 2024 года.

Война в Украине - последние новости

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Украина может использовать истребители F-16 для ударов по оккупированным территориям. По его словам, именно Украина будет решать, как использовать эти самолеты на своей суверенной территории.

Также аналитики DeepState сообщали, что российские оккупанты продвинулись вблизи четырех населенных пунктов. В частности оккупационным войскам РФ удалось продвинуться в Нью-Йорке, Лозоватском, Новоселовке Первой и у Прогресса.

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