Они прокомментировали заявления относительно Крынок.

Аналитики DeepState рассказали о последних изменениях на российско-украинском фронте и прокомментировали ситуацию вокруг поселка Крынки на Херсонщине.

В Telegram-канале DeepState сообщается, что оккупационным войскам РФ удалось продвинуться в Нью-Йорке, Лозоватском, Новоселовке Первой и возле Прогресса. В то же время украинские защитники отбросили оккупантов в районе улицы Заводской поселка Нью-Йорк.

"По Крынкам мы уже не раз публично говорили, что ожидаем официального сообщения о ситуации там. И как случается всегда - молчание официальных лиц приводит к тому, что это пространство займет кто-то другой. В данном случае анонимный генштабист украинских медиа", - добавили аналитики.

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Что происходит в Крынках

Российские захватнические войска оккупировали населенный пункт еще в начале полномасштабного вторжения, он находится на левом берегу Днепра.

В прошлом году бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты высадились и захватили плацдарм в Крынках.

Сегодня ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что украинские силы вынужденно отступили из поселка, чтобы сохранить жизни бойцов. В Генеральном штабе не подтверждали это.

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