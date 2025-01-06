Преступления совершали должностные лица тюрьмы с ведома руководителей пенитенциарной системы РФ.

СБУ установила личность российского садиста, который пытал украинских пленных в "исправительной колонии № 7" во Владимирской области России. Им оказался заместитель начальника этого учреждения Алексей Хавецкий, сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что этот гражданин России как минимум с конца мая 2023 до февраля 2024 года лично участвовал в пытках над пленными украинскими воинами, которых заключали в российскую тюрьму.

"В застенках пострадавших пытали электрическим током и натравливали на них сторожевых собак, которых рашисты использовали для охраны периметра режимного объекта. Также по указанию Хавецкого его подчиненные осуществляли регулярные избиения пленных, а затем оставляли их на длительное время без еды, воды и медпомощи", - отмечают в СБУ.

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В сообщении сказано, что еще одним распространенным способом издевательств над заключенными было их содержание без теплой одежды в промерзших камерах без отопления или при низких температурах на открытом воздухе.

В СБУ отмечают, что путем пыток тюремщик пытался "выбить" из пострадавших нужные оккупантам "признания" в заранее сфабрикованных делах против украинских защитников.

Кроме того, он применял физическое насилие и психологическое давление к пленным, чтобы заставить их сотрудничать в пользу РФ в войне против нашего государства.

Хавецкому заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

"Несмотря на то что злоумышленник находится в России, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти его и наказать", - сказано в сообщении.

В Офисе генпрокурора добавили, что, по данным следствия, подозреваемый в сговоре с руководителями Управления федеральной службы исполнения наказаний РФ, исправительной колонии и другими лицами запрещали больным пленным носить одежду и принудительно удерживали с другими людьми, что способствовало распространению инфекции.

Военных преступников в РФ настигает наказание

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2024 года российского генерала Игоря Кириллова, который был начальником Войск радиационной, химической и биологической безопасности ВС РФ, ликвидировала Служба безопасности Украины. Днем ранее - 16 декабря, Служба безопасности Украины заочно сообщила Кириллову о подозрении. По данным следствия, он лично приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины.

По приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тыс. случаев использования врагом химбоеприпасов.

Самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Оба погибли.

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