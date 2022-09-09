Беспилотные БТРы испытывали возле Киева, выяснили журналисты.

В Украину прибыли беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS, которые произвела эстонская оборонная компания Milrem Robotics.

Испытания беспилотных БТРов проводили возле Киева, в них участвовали военнослужащие украинского медбатальона, пишет Delfi.

Представитель Milrem Robotics сообщил, что украинцы были тщательно подготовлены.

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Напомним, рано утром 24 февраля российские оккупационные войска вторглись в Украину без объявления войны. Враги атаковали военные и гражданские объекты. По сведениям МВД Украины, из-за оккупантов уже погибли более 7 тысяч гражданских.

Агрессию РФ против Украины осудил почти весь мир. Страны Запада решили помогать Украине деньгами и вооружением.

В августе в Министерстве обороны Эстонии сообщили, что страна передаст нашему государству летальное оружие - противотанковое вооружение и минометы.

Справка УНИАН. Беспилотный гусеничный БТР THeMIS называют устройством, которое может помочь сократить численность личного состава на передовой. Беспилотный БТР можно использовать как для подвоза боеприпасов, так и для вывоза раненых.

THeMIS может перевозить до 750 кг и развивать скорость до 20 км в час. Цена этого беспилотного БТРа составляет от 300 тыс. евро. Его уже приняли на вооружение 11 государств, в частности, Германия, Британия и США.

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