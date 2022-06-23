M113AS4 – одна из самых защищенных модернизаций американского бронетранспортера M113

Австралия продолжает поддерживать Украину и поставляет тяжелое вооружение, в частности, официальная Канберра уже передала несколько гаубиц M777, бронеавтомобили Bushmaster, дроны, боеприпасы и военное снаряжение. А на днях приступила к передаче бронетранспортеров M113AS4.

Всего должно поступить 14 единиц M113AS4, первые четыре уже отправлены в Украину на украинском самолете Ан-124.

Бронетранспортер M113AS4

Вооруженные силы Австралии в свое время активно эксплуатировали американские гусеничные бронетранспортеры M113, которых на 2000 год у них было более 500 единиц. Но их характеристики перестали устраивать минобороны и была начата масштабная программа модернизации этого БТР.

Главной задачей этих работ стало значительное усиление бронирования как от крупнокалиберных пулеметов, так и от мин и фугасов. Такой пакет модернизации должен продлить возможность эффективной эксплуатации машины на годы, поэтому реализация превратилась в глубокое обновление всей машины, которую осуществила немецкая FFG (Flensburger Fahrzeugbau).

Дело в том, что базовая версия M113 выдерживает лишь калибр 7,62 мм, то есть только огонь из легкого стрелкового вооружения. А при модернизации была поставлена ​​задача нарастить уровень защиты сразу до самого тяжелого пулеметного калибра - 14,5 мм. Это было достигнуто установкой дополнительного керамических панелей. Также была установлена ​​противоминная защита. Кроме того, турель была заменена на полноценную башню с электроприводом, рассчитанную на пулемет M2 калибра 12,7 мм.

Все это значительно увеличило нагрузку на шасси, поэтому разработчики пошли по кардинальному пути и увеличили корпус на 66 см и добавили еще один каток. Таким образом удалось предотвратить критическую нагрузку на шасси несмотря на то, что вес машины вырос с 12,3 тонн до 18 тонн.

Также для сохранения ходовых свойств заменили двигатель и трансмиссию. M113AS4 оснащен дизельным MTU 6V199TE с мощностью 355 л.с., который на 80 л.с. сильнее базовой силовой установки, что дало удельную мощность на уровне 19,7 л.с. на тонну.

Именно такая удельная мощность будет у M113А3 с дополнительными керамическими панелями, которые использует, в частности, армия США. Это дополнительное бронирование увеличивает вес до 14 тонн, но дает меньший уровень защиты, всего от 12,7 мм пулемета.

Но следует отметить, что дополнительная броня M113AS4 оставила эту машину без амфибийных свойств и максимальный брод, который она преодолевает, составляет 1,6 метра.

В армии Австралии на вооружении, по состоянию на 2021 год, находилось 431 единица M113AS4. Сейчас речь идет о снятии этих машин с вооружения и замене боевой машиной пехоты. Главный выбор идет между новейшей корейской AS21 Redback и немецкой футуристической Lynx KF41. Между компаниями сейчас развернулась настоящая борьба, ведь на кону заказ на 450 боевых машин общей стоимостью 18 млрд долларов.

Бронетранспортер M113AS4 - характеристики

Вес : 18 тонн

: 18 тонн Экипаж : 2 человека + 10 человек десанта

: 2 человека + 10 человек десанта Вооружение : 12,7 мм пулемет

: 12,7 мм пулемет Мощность двигателя : 355 л.с.

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