Австралийский бронетранспортер M113AS4 / Фото - Australian Army

Австралия продолжает поддерживать Украину и поставляет тяжелое вооружение, в частности, официальная Канберра уже передала несколько гаубиц M777, бронеавтомобили Bushmaster, дроны, боеприпасы и военное снаряжение. А на днях приступила к передаче бронетранспортеров M113AS4.

Всего должно поступить 14 единиц M113AS4, первые четыре уже отправлены в Украину на украинском самолете Ан-124.

Бронетранспортер M113AS4

Вооруженные силы Австралии в свое время активно эксплуатировали американские гусеничные бронетранспортеры M113, которых на 2000 год у них было более 500 единиц. Но их характеристики перестали устраивать минобороны и была начата масштабная программа модернизации этого БТР.

Главной задачей этих работ стало значительное усиление бронирования как от крупнокалиберных пулеметов, так и от мин и фугасов. Такой пакет модернизации должен продлить возможность эффективной эксплуатации машины на годы, поэтому реализация превратилась в глубокое обновление всей машины, которую осуществила немецкая FFG (Flensburger Fahrzeugbau).

Дело в том, что базовая версия M113 выдерживает лишь калибр 7,62 мм, то есть только огонь из легкого стрелкового вооружения. А при модернизации была поставлена ​​задача нарастить уровень защиты сразу до самого тяжелого пулеметного калибра - 14,5 мм. Это было достигнуто установкой дополнительного керамических панелей. Также была установлена ​​противоминная защита. Кроме того, турель была заменена на полноценную башню с электроприводом, рассчитанную на пулемет M2 калибра 12,7 мм.

Все это значительно увеличило нагрузку на шасси, поэтому разработчики пошли по кардинальному пути и увеличили корпус на 66 см и добавили еще один каток. Таким образом удалось предотвратить критическую нагрузку на шасси несмотря на то, что вес машины вырос с 12,3 тонн до 18 тонн.

Также для сохранения ходовых свойств заменили двигатель и трансмиссию. M113AS4 оснащен дизельным MTU 6V199TE с мощностью 355 л.с., который на 80 л.с. сильнее базовой силовой установки, что дало удельную мощность на уровне 19,7 л.с. на тонну.

Именно такая удельная мощность будет у M113А3 с дополнительными керамическими панелями, которые использует, в частности, армия США. Это дополнительное бронирование увеличивает вес до 14 тонн, но дает меньший уровень защиты, всего от 12,7 мм пулемета.

Австралийский бронетранспортер M113AS4 / Фото - Australian Army

Но следует отметить, что дополнительная броня M113AS4 оставила эту машину без амфибийных свойств и максимальный брод, который она преодолевает, составляет 1,6 метра.

В армии Австралии на вооружении, по состоянию на 2021 год, находилось 431 единица M113AS4. Сейчас речь идет о снятии этих машин с вооружения и замене боевой машиной пехоты. Главный выбор идет между новейшей корейской AS21 Redback и немецкой футуристической Lynx KF41. Между компаниями сейчас развернулась настоящая борьба, ведь на кону заказ на 450 боевых машин общей стоимостью 18 млрд долларов.

Бронетранспортер M113AS4 - характеристики

  • Вес: 18 тонн
  • Экипаж: 2 человека + 10 человек десанта
  • Вооружение: 12,7 мм пулемет
  • Мощность двигателя: 355 л.с.

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