В Вашингтоне "доиграются" до того, что потом сами же будут плакать и каяться, говорит Подоляк.

Текущие трудности Украины на фронте вызваны медленными темпами и недостаточными объемами поставок западного оружия. Победа России станет национальной катастрофой для украинцев и унижением и позором для стран Запада, в частности для США.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии изданию The Times.

"Когда ты должен получить определенное количество определенного оружия в течение месяца, а это занимает восемь месяцев, то эти восемь месяцев тебе физически не с чем работать", — пояснил он.

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По мнению Подоляка, западные демократии до сих пор не смогли в полной мере осознать угрозу, которую представляет Россия для международной безопасности. Он подчеркнул, что Путин "почувствовал вкус крови демократии" не только в Украине, а в более широком смысле.

Советник главы ОП предупредил западное сообщество, что победа России в Украине станет унижением для США и Запада в целом. Ну, а для Украины это станет катастрофой.

"Вся страна будет разорвана на их глазах, если не будет достигнуто решение [о поставках оружия Украине] — и вы все будете плакать и говорить: "Мне очень жаль украинцев, которые сейчас не имеют собственного государства, потому что их вырезали в их стране. Давайте устроим для них концерт". Это нормальный подход, если вам это нравится, мы не против. Очень гуманно", - саркастически заметил Подоляк.

Проблема с поставками оружия Украине

Как писал УНИАН, США уже почти исчерпали деньги, которые были выделены ранее на обеспечение военных поставок Украине. Последний пакет оружия должны выделить до конца декабря.

Принять новую программу финансирования общей стоимостью более 60 миллиардов долларов Конгресс США не может уже более трех месяцев. Все из-за внутренних американских споров на фоне приближающихся президентских выборов. По последнему прогнозу, есть надежда на принятие программы в январе.

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