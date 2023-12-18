По крайней мере, до тех пор, пока Конгресс не согласится выделить новое финансирование.

В Белом доме подтвердили ранее распространенную в СМИ информацию из Пентагона, что следующий пакет военной помощи Украине будет последним. По крайней мере, до тех пор, пока Конгресс США не одобрит новую программу помощи, которую республиканцы блокируют с начала осени, сообщает CNN.

Общаясь с журналистами, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби признал, что Украина "все еще нуждается в нашей помощи". Он подтвердил подлинность письма в Конгресс от контролера Министерства обороны Майка МакКорда, который сообщил о полном исчерпании финансирования для Украины – остался один пакет.

"Мы все еще планируем еще один пакет помощи Украине в конце этого месяца. Однако, когда это будет сделано, (...) мы больше не будем иметь полномочий по пополнению, и нам нужно будет, чтобы Конгресс действовал без промедлений, как и раньше", — сказал он журналистам.

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Америка прекращает военную поддержку Украины

Как писал УНИАН, республиканцы в Конгрессе США заблокировали законопроект о внешней помощи союзникам на общую сумму около 110 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард должна была бы получить Украина в качестве вооружения.

Американские законодатели уже выражают убеждение, что принятие этого пакета не состоится до конца текущего года.

На этом фоне сегодня СМИ со ссылкой на правительственное письмо в Конгресс сообщили, что США предоставят Украине еще один пакет военной помощи 30 декабря. И на этом ранее предусмотренное финансирование кончится.

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