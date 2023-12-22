Украинский командир сомневается, что какое-либо западное оружие позволит переломить ход войны.

Какое-либо западное оружие вряд ли поможет сейчас выбить путинские войска с их укрепленных оборонительных рубежей. Таким мнением в комментарии The Times поделился полковник Роман Костенко, военный командир, нардеп, член Комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке.

"Я не думаю, что сейчас есть какое-то оружие, которое может сильно повлиять на исход войны. Ракеты ATACMS не могут привести к перелому. Военные самолеты? Они могут только помочь нам достичь паритета. Нам говорят, что мы получим современные самолеты F-16, но F-16 - это самолеты 1970-х годов, а у России сотни истребителей поколения 4++. Я не понимаю, кто вбил себе в голову, что мы сможем победить Россию с десятками F-16", - говорит Костенко.

По его словам, реалистичная цель Украины на 2024 год должна заключаться в том, чтобы не потерять больше своей территории и нанести как можно больше ударов по российским военно-морским и сухопутным силам.

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"Мы не можем позволить себе воевать симметрично с русскими, совершать атаки, как русские, терять людей, как русские, или вербовать людей, как они. Нам нужно искать способы, при которых мы будем терять в десять раз меньше людей, чем они. Только так у нас есть шанс, потому что с математической точки зрения у нас просто закончатся люди быстрее, чем у них", - подчеркивает полковник.

Война в Украине - перспектива будущего

Как писал УНИАН, западные аналитики считают, что нынешний тупик на фронте в Украине является результатом недостаточной поддержки ВСУ со стороны Запада. Украина может освободить свою территорию, если получит достаточно оружия, что уже было продемонстрировано в прошлом году.

Между тем, как пишет Financial Times, на Западе снова набирает популярность едая о возвращении к политике умиротворения Путина. Некоторые считают, что вернут мир в Европу, если отдадут Украину на растерзание россиянам. Однако это обманчивая надежда, и в таком сценарии плохо будет всем.

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