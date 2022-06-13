Он стоял у истоков тактической медицины в Украине.

На фронте погиб Евгений Храпко — известный боевой медик, который успел спасти сотни жизней. Он стоял у истоков украинской тактической медицины, а умер во время выполнения боевого задания.

О грустной потере сообщили в Харьковском национальном университете имени Каразина.

"Во время выполнения задания 11 июня 2022 года погиб инженер симуляционного центра медицинского факультета, инструктор, боевой медик 92-й отдельной механизированной бригады Евгений Храпко. Очень больно терять таких молодых, энергичных, талантливых людей, настоящих патриотов своей страны, которые отдали свои жизни ради светлого будущего Украины, за ее свободу и независимость", — написали представители университета.

Евгений Храпко родом из Николаева. В своем городе он закончил Национальный университет кораблестроения и получил диплом инженера-программиста.

Когда в 2014 году началась война, Храпко отправился на фронт спасать жизни. Он выучился в Харькове на парамедика и параллельно занимался развитием тактической медицины в Украине. Храпко входил в число лучших инструкторов в этой отрасли.

"В 2019-м Евгений представил один из лучших бизнес-планов своей идеи адаптирования опыта такмеда, полученного в 2014-м, в гражданскую жизнь в проекте обучения предпринимательству участников АТО/ООС. В 2022-м встал на защиту Украины", — написала тренер в методе позитивной психологии Ольга Ладия Щербакова.

Напомним, ранее УНИАН писал о ролике, в котором продемонстрировали работу украинских медиков на фронте. Лекари действуют хладнокровно и слаженно: они транспортировали солдат с осколочными ранениями в дом, аккуратно уложили и начали осмотр.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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