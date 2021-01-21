244 лампадки символизируют каждый день защиты Донецкого аэропорта.

В четверг, 21 января, на Михайловской площади в Киеве зажгли 244 лампадки в память о "киборгах", защищавших Донецкий аэропорт от российских оккупантов.

Лампадки зажгли рядом со Стеной Памяти. 244 лампадки символизируют каждый день защиты Донецкого аэропорта. В акции памяти мог принять участие каждый желающий.

За период обороны Донецкого аэропорта погибли более 200 украинских военнослужащих и добровольцев, около 500 получили ранения.

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Бои за Донецкий аэропорт

Бои за Донецкий аэропорт продолжались с мая 2014 года по 22 января 2015 года и стали одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины.

20 января 2015 года российские террористы взорвали новый терминал, бетонные перекрытия обвалились, многие украинские военные погибли.

22 января 2015 года уцелевшие защитники вышли из терминала, однако много раненых украинских бойцов попали в плен.

Оборона терминалов аэропорта длилась 244 дня.

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Автор: Денис Прядко