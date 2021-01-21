За период обороны Донецкого аэропорта погибли более 200 украинских военнослужащих и добровольцев / Фото УНИАН, Вячеслав Ратынский

В четверг, 21 января, на Михайловской площади в Киеве зажгли 244 лампадки в память о "киборгах", защищавших Донецкий аэропорт от российских оккупантов.

Лампадки зажгли рядом со Стеной Памяти. 244 лампадки символизируют каждый день защиты Донецкого аэропорта. В акции памяти мог принять участие каждый желающий.

За период обороны Донецкого аэропорта погибли более 200 украинских военнослужащих и добровольцев, около 500 получили ранения.

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Бои за Донецкий аэропорт

  • Бои за Донецкий аэропорт продолжались с мая 2014 года по 22 января 2015 года и стали одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины.
  • 20 января 2015 года российские террористы взорвали новый терминал, бетонные перекрытия обвалились, многие украинские военные погибли.
  • 22 января 2015 года уцелевшие защитники вышли из терминала, однако много раненых украинских бойцов попали в плен.
  • Оборона терминалов аэропорта длилась 244 дня.

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Автор: Денис Прядко