За период обороны Донецкого аэропорта погибли более 200 украинских военнослужащих и добровольцев / Фото УНИАН, Вячеслав Ратынский
В четверг, 21 января, на Михайловской площади в Киеве зажгли 244 лампадки в память о "киборгах", защищавших Донецкий аэропорт от российских оккупантов.
Лампадки зажгли рядом со Стеной Памяти. 244 лампадки символизируют каждый день защиты Донецкого аэропорта. В акции памяти мог принять участие каждый желающий.
За период обороны Донецкого аэропорта погибли более 200 украинских военнослужащих и добровольцев, около 500 получили ранения.
В память о "киборгах": сколько длилась оборона Донецкого аэропорта
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Бои за Донецкий аэропорт
- Бои за Донецкий аэропорт продолжались с мая 2014 года по 22 января 2015 года и стали одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины.
- 20 января 2015 года российские террористы взорвали новый терминал, бетонные перекрытия обвалились, многие украинские военные погибли.
- 22 января 2015 года уцелевшие защитники вышли из терминала, однако много раненых украинских бойцов попали в плен.
- Оборона терминалов аэропорта длилась 244 дня.
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