Украинская сторона подчеркнула, что готова к немедленному обсуждению вопросов деэскалации ситуации безопасности для предотвращения любых провокаций и прекращения распространения в информационном пространстве панических настроений.

Инициированное через эскалацию на Донбассе внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы не состоялось из-за отказа российской стороны.

Об этом сообщается в Telegram-канале украинской делегации для участия в ТКГ.

"К сожалению, внеочередное заседание ТКГ, созванное на 18 часов 18 февраля по инициативе координатора ОБСЕ в ТКГ, не состоялось из-за отказа российской стороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина подтверждает свою готовность к немедленному обсуждению в рамках ТКГ вопросам деэскалации ситуации на линии разграничения для предотвращения любых провокаций и прекращения распространения в информационном пространстве панических настроений.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля украинская делегация в ТКГ заявила, что инициирует созыв внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности и внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы из-за обстрелов детсада и школы на Луганщине.

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