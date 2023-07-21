Возможности есть, однако их пока не озвучивают.

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины имеют возможности, чтобы устроить "бавовну" кораблям, направляющимся в порты Российской Федерации на Черном море. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя обмен предупреждениями между Украиной и Россией бить по судам в акватории Черного моря.

"Что касается возможностей, я не могу их все озвучивать, могу только отметить, что, как это замечает остальной мир, в Крыму и вокруг него - это зона возможной "бавовны" как следствие курения в неустановленных местах. Как будут развиваться события, мы увидим уже позже", - сказал он.

Также он указал, что, согласно действующему законодательству, Керченский пролив является территорией Украины.

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"Соответственно, мы можем предупреждать, что на нашей территории мы расцениваем некоторые акты так, как мы считаем нужным", - добавил Плетенчук.

Кроме этого, он прокомментировал сообщение российских СМИ, что Минобороны РФ провело учения, во время которых ракетные катера россиян били по мишеням в северо-западной части Черного моря.

"На этом участке море постоянные происходят какие-то мероприятия по боевой подготовке ВМФ РФ, этот процесс продолжается постоянно и перманентно, ничего нового в этом нет. Периодически они проводят подобные учения в рамках штатных процессов. Поэтому эти моменты имеют место", - сказал он.

Прекращение действия "зернового соглашения"

Напомним, что 18 июля Россия вышла из "зернового соглашения", действовавшая с июля 2022 года, официально уведомила Турцию, Украину и секретариат ООН об возражениях против ее продолжения "зерновой сделки"и отозвала гарантии безопасности для зернового коридора. Минобороны РФ заявило, что посчитает суда с украинским зерном "перевозчиками оружия" и привлеченными к российско-украинской войне на стороне Украины.

В свою очередь, Министерство обороны Украины заявило, что с 21 июля будет рассматривать все суда, которые направляются Черным морем в российские порты и порты на оккупированных территориях, перевозящими оружие. В Минобороны вспомнили о судьбе крейсера "Москва" и напомнили, что Украина имеет возможности топить корабли.

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