Украинское зерно на кораблях доставляли по всему миру.

Срок действия зернового коридора в Черном море истекает сегодня, 17 июля. Власти Российской Федерации заявили, что приостанавливает свое участие.

Издание Sky News напомнило, что Москва заявила, что не видит "оснований" для продолжения сделки, заявив, что требования, выдвинутые властями РФ в отношении экспорта российского зерна и удобрений и повторного подключения своего сельскохозяйственного банка к системе платежей SWIFT, не были выполнены.

В чем суть зернового коридора

Сделка позволяет безопасно экспортировать зерно из черноморских портов после того, как их заблокировали российские войска после вторжения в Украину. Соглашение подписали при посредничестве ООН и Турции в Стамбуле 22 июля прошлого года.

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С тех пор сделку трижды продлевали — один раз на 120 дней в ноябре и еще раз в марте, правда, на этот раз только на половину положенного срока. Еще одно двухмесячное продление согласовали в мае, что означает, что срок его действия истекает 17 июля.

Зачем нужны соглашения

Блокада российского Черноморского флота после вторжения РФ в Украину привела к прекращению поставок на рынки по всему миру и резкому росту цен на зерно. Жители беднейших регионов мира полагаются на поставки продовольствия из Черного моря, и опасались, что стремительно растущие цены приведут к голоду.

Хотя разблокирование морского экспортного маршрута помогло справиться с глобальным кризисом в области продовольственной безопасности и снизить цены на зерно, по-прежнему есть огромные резервы экспорта.

Что экспортировали по Черному морю

По Черноморской зерновой сделке отгружено более 30 миллионов тонн зерна и другой продукции. Больше половины всего зерна составила кукуруза – 51%, за ней пшеница - 27%, а дальше семечки подсолнуха и подсолнечное масло.

Куда отправляли зерно

Зерно из трех ключевых украинских портов на Черном море - Одессы, Черноморска и Южного – отправлялось на мировые рынки. Большая часть зерна уходила в Китай, Испанию и Турцию.

На карте движения судов из Украины видно, что корабли отправлялись по всему миру, в том числе и в страны Африки, которые зависимы от поставок украинского зерна.

Зерновая сделка - последние новости

Последнее судно, покинувшее Украину в рамках зерновой сделки, отбыло 16 июля 2023 года.

17 июля представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва уведомила Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражении против продления "зерновой сделки". Отмечается, что соглашение будет прекращено с 18 июля 2023.

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