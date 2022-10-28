Они должны заменить тех, которые были мобилизованы на войну в Украине.

Власти шести российских регионов допустили "трудовую мобилизацию" студентов.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"В администрациях Калужской, Курганской, Курской, Ленинградской, Челябинской областей и Чукотского автономного округа рассматривают возможность привлечения студентов профессиональных техучилищ на места сотрудников предприятий, которые были призваны в рамках частичной мобилизации", отмечается в сообщении.

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Мобилизация в РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны России Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

20 октября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по состоянию на середину октября в России мобилизовали 200 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны России Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

20 октября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по состоянию на середину октября в России мобилизовали 200 тыс. человек.

По данным Генштаба ВСУ, мобилизованные из России уже начали прибывать в зону боевых действий на временно захваченных территориях и они оснащены средствами защиты, шлемами советского образца и оружием низкого качества.

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