Власти шести российских регионов допустили "трудовую мобилизацию" студентов.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.
"В администрациях Калужской, Курганской, Курской, Ленинградской, Челябинской областей и Чукотского автономного округа рассматривают возможность привлечения студентов профессиональных техучилищ на места сотрудников предприятий, которые были призваны в рамках частичной мобилизации", отмечается в сообщении.
Мобилизация в РФ: что известно
Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны России Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.
20 октября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по состоянию на середину октября в России мобилизовали 200 тыс. человек.
Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны России Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.
20 октября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по состоянию на середину октября в России мобилизовали 200 тыс. человек.
По данным Генштаба ВСУ, мобилизованные из России уже начали прибывать в зону боевых действий на временно захваченных территориях и они оснащены средствами защиты, шлемами советского образца и оружием низкого качества.
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