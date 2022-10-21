По словам министра образования и науки, перевод на бюджетные места десятков тысяч студентов в ближайшие месяцы потребует больших организационных усилий и финансовой поддержки государства.

В пятницу, 21 октября, правительство утвердило решение о переводе на госбюджет еще одной категории студентов-соискателей профессионального, высшего образования, которые были зачислены на обучение до 2021 года включительно на места, финансируемые за средства физических или юридических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Какие категории вышеупомянутых студентов переведут на бюджетную форму обучения:

дети погибших защитников Украины;

участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны;

дети участников боевых действий;

жители особо опасных территорий.

"Перевод на бюджетные места десятков тысяч студентов в ближайшие месяцы потребует больших организационных усилий и финансовой поддержки государства. Президент Украины поручил МОН и другим государственным заказчикам провести работу как можно быстрее и продолжать ее в дальнейшем", - говорится в сообщении.

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Поэтому студенты, финансовая состоятельность которых не позволяет платить за обучение из-за влияния российской агрессии, получат государственную поддержку и продолжат получать образование.

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