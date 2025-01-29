Действия россиян будут зависеть от их потерь и ресурсов, в том числе.

Российские оккупанты будут пытаться в весенне-летней наступательной кампании полностью захватить Донецкую область. Об этом заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Новости. LIVE.

"Думаю, стоит подождать, прежде, чем российские оккупанты полностью проведут определенные стабилизационные мероприятия на территории Великой Новоселки, и после того делать соответствующие выводы. Путин сейчас активно действует именно на территории Донецкой области. Он начинал, так называемую СВО, в феврале 2022 года для того, чтобы полностью оккупировать территорию Донецкой и Луганской областей. По Луганщине этот кейс почти полностью реализован, несколько процентов территории Луганщины находятся под контролем украинской армии. Что касается Донетчины, то здесь ему еще много нужно сделать", - заявил он.

По словам Селезнева, очевидно враг будет действовать таким образом, чтобы в течение весенне-летней наступательной кампании реализовать львиную часть плана по полной оккупации всей Донецкой области.

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"Для того, чтобы эти действия для врага были удачными, он должен сейчас начать формировать плацдармы. Для того, чтобы этот план для врага был удачным, он, скорее всего, будет формировать три плацдарма, откуда он будет атаковать. Соответственно: с северо-востока - это Лиманское направление, с востока - это район Часового Яра и Торецка и с юга", - пояснил эксперт.

В то же время, он отметил, что оккупанты сейчас имеют большие потери, поэтому постепенно потенциал их наступательных действий уменьшается.

"Ответ на вопрос, каким образом враг будет действовать в ближайшее время напрямую зависит от вопроса, какими ресурсами враг готов распоряжаться для того, чтобы реализовывать те или иные миссии", - добавил Селезнев.

Ситуация на фронте - последние данные

Как сообщал УНИАН, накануне украинский аналитический проект DeepState отметил, что оккупационные войска Российской Федерации имеют новые продвижения на фронте. Согласно опубликованному в Telegram обновлению, захватчики оккупировали Великую Новоселку, а также продвинулись возле Песчаного, Надиевки, Андреевки и Барановки. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины это сообщение не подтверждали.

В то же время аналитики отметили, что интенсивность штурмовых действий РФ начинает спадать, хотя и остается на высоком уровне. Пик российских атак фиксировали во второй половине декабря, а затем произошел относительный спад: "С конца ноября пытаются удерживать большую интенсивность атак, которая прерывалась разве что после Нового года. Враг несет большие потери, но это не мешает ему относительно быстро восстанавливать боевой численный состав своих соединений".

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