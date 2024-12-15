По словам офицера резерва ВСУ, для российских оккупантов является сакральной мечтой захват Донецкой области.

Российские оккупанты направляют все свои усилия, чтобы захватить Донецкую область. Об этом заявил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV.

"Они даже не надеются и не собираются воевать больше нигде, чем в Донецкой области. И эта вся очень большая, мощная военная машина осуществляет сегодня свой натиск на этом на самом деле если посмотреть по масштабам, довольно небольшом отрезке фронта, и все бросается именно туда. Для них не важна Курщина, любая их территория. Для них сакральная мечта, наверное, - это Донецкое направление. И поэтому они на нем акцентируют все свои способности, возможности и усилия", - подчеркнул эксперт.

Крамаров считает, что из-за этого ВСУ должны подстроиться под эту цель РФ.

Видео дня

"Наверное, нужно менять нашу стратегию обороны. И тот подход, который мы возьмем для обороны Донецкого направления, возможно, для Украины будет очень болезненным, но эффективным решением этого вопроса", - отметил офицер резерва ВСУ.

Поэтому эксперт предложил быстро и эффективно создать линию обороны, которая будет, скорее всего, позади позиций, которые украинские войска занимают в данный момент.

"Подготовиться, как сделал наш враг когда-то на южном направлении, на юге Запорожской, Херсонской области, где они пытались [сдержать наше наступление], и в конце концов признаем, им это удалось - они нас удержали. Возможно, нам также нужно сделать какую-то такую линию, когда мы будем понимать её протяжённость, мы будем понимать ресурсы, которые нам нужны для этого. Мы ими максимально ее насытим и в конце концов на каком-то таком рубеже мы сможем врага удержать", - отметил Крамаров.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Силы обороны отбили массированный штурм РФ на Северском направлении. В результате боевой работы украинских защитников было уничтожено 52 оккупантов и ранено 37.

Также по информации DeepState, ВСУ выбили российских оккупантов южнее Глушковки на Купянском направлении в Харьковской области. По словам аналитиков, в последние дни наши подразделения осуществляли закрепление и отражали попытки россиян вернуться в Колесниковский лес.

Вас также могут заинтересовать новости: