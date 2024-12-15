Российские оккупанты направляют все свои усилия, чтобы захватить Донецкую область. Об этом заявил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV.
"Они даже не надеются и не собираются воевать больше нигде, чем в Донецкой области. И эта вся очень большая, мощная военная машина осуществляет сегодня свой натиск на этом на самом деле если посмотреть по масштабам, довольно небольшом отрезке фронта, и все бросается именно туда. Для них не важна Курщина, любая их территория. Для них сакральная мечта, наверное, - это Донецкое направление. И поэтому они на нем акцентируют все свои способности, возможности и усилия", - подчеркнул эксперт.
Крамаров считает, что из-за этого ВСУ должны подстроиться под эту цель РФ.
"Наверное, нужно менять нашу стратегию обороны. И тот подход, который мы возьмем для обороны Донецкого направления, возможно, для Украины будет очень болезненным, но эффективным решением этого вопроса", - отметил офицер резерва ВСУ.
Поэтому эксперт предложил быстро и эффективно создать линию обороны, которая будет, скорее всего, позади позиций, которые украинские войска занимают в данный момент.
"Подготовиться, как сделал наш враг когда-то на южном направлении, на юге Запорожской, Херсонской области, где они пытались [сдержать наше наступление], и в конце концов признаем, им это удалось - они нас удержали. Возможно, нам также нужно сделать какую-то такую линию, когда мы будем понимать её протяжённость, мы будем понимать ресурсы, которые нам нужны для этого. Мы ими максимально ее насытим и в конце концов на каком-то таком рубеже мы сможем врага удержать", - отметил Крамаров.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, Силы обороны отбили массированный штурм РФ на Северском направлении. В результате боевой работы украинских защитников было уничтожено 52 оккупантов и ранено 37.
Также по информации DeepState, ВСУ выбили российских оккупантов южнее Глушковки на Купянском направлении в Харьковской области. По словам аналитиков, в последние дни наши подразделения осуществляли закрепление и отражали попытки россиян вернуться в Колесниковский лес.