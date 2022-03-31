По словам первой леди Украины, уже больше месяца мы живем в искаженной действительности.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как она относится к информации о том, что ее семья может быть "мишенью" для России. По словам жены президента, все это преследование напоминает ей низкопробный боевик.

Об этом она рассказала в интервью изданию Die Zeit.

Зеленскую спросили, как она относится к информации о том, что РФ может планировать целенаправленно убивать своих политических противников в Украине, в том числе ее и ее мужа. Первая леди рассказала, как она справляется со страхом на фоне того, что находится под "постоянной угрозой смерти".

"То, что меня и мою семью теперь преследуют, похоже на низкопробный боевик. Но потом я вспоминаю, что было совершено оккупантами, сколько было убито беззащитных детей, уничтожено целых семей, расстреляно безоружных украинцев. Россияне хотят оказать давление на моего мужа, угрожая его семье. Это реалистичный план, поэтому у нас есть очень сильная охрана", - заявила Зеленская.

Жена президента Украины также отметила, что иногда все происходящее сейчас кажется ей страшным сном. Она мечтает проснуться, но, увы, ситуация реальна и является ужасной правдой. Зеленская волнуется за украинцев, которые остались из-за полномасштабного вторжения России без еды и воды. Однако вера в украинскую армию и победу вселяет ей мужество. Также первая леди рассказала, о том, как говорит со своими детьми о войне.

"Ужасно разговаривать с детьми не о путешествиях, Тиктоке или домашних заданиях, а о бомбах, ракетах и свободе. Страшно, что дети сегодня вынуждены просыпаться под вой сирен и скрываться в бункерах. Тем не менее нужно объяснять детям, что происходит", - добавила жена президента.

Старшая дочь Зеленского сама находит всю информацию о войне, а младший сын рисует войну. Первая леди мечтает, чтобы ее дети снова вернулись к обычной жизни, но также ее удивляет, как они держались в первые дни вторжения.

"Они действовали организованно и дисциплинированно. Не задавали лишних вопросов и все делали быстро. Им не мешало то, что им приходилось спать в одежде несколько дней подряд. Одной ночью я так устала, что я крепко заснула и не услышала воздушную тревогу. Мой сын меня совершенно спокойно разбудил и сказал: "Мама, нам снова надо в подвал. Вставай. Позже поспишь", - рассказала Зеленская.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленская рассказала, какие эмоции в условиях войны чувствует каждая украинская мать.

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