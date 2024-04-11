Президент Украины сообщил о намерении Путина захватить Харьков.

Украина переживает самый тяжелый кризис с момента масштабного вторжения России в феврале 2022 года. ВСУ испытывают нехватку боеприпасов, а системы ПВО не могут отразить российские атаки. Тем временем Москва усиливает бомбардировки украинских городов, готовясь к новому наступлению на Харьков. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию DIE WELT.

Зеленский сообщил о намерении Путина захватить Харьков, так как для него это большой символ. Однако Президент уточнил, что Украина делает все возможное, чтобы этого не произошло.

"Харьков – одна из столиц Украины, поэтому имеет большое символическое значение...Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло", — сказал Зеленский.

Зеленский также признал успешность российских ударов по энергетической инфраструктуре.

"Это оказывает большое влияние на ход войны. Атаки на энергоснабжение причиняют огромную боль населению и городам", - говорит глава государства.

Кроме того, Президент снова обратился с просьбой о вооружении, на этот раз акцентируя внимание на системах ПВО. Зеленский выразил непонимание по поводу отказа Германии поставлять Украине современные ракеты Taurus, а НАТО - американские крылатые ракеты ATACMS и истребители F-16. При этом он указал, что основные надежды Украины связаны с ожидаемым пакетом помощи от США, блокируемым республиканцами в Палате представителей.

"Прежде всего, нам нужны системы противовоздушной обороны. Прежде всего, мы должны быть способны защитить себя", - добавил Зеленский.

В то же время Зеленский гордится тем, что украинцы могут добиваться военных успехов с помощью своих беспилотников.

"У нас хорошее производство беспилотников. Но беспилотники не заменят противовоздушную оборону, ракеты дальнего радиуса действия или артиллерию", - сказал он журналистам.

Зеленский про Дональда Трампа и Владимира Путина

В ходе беседы Зеленский подчеркнул важность современного вооружения для противостояния России. Президент также выразил готовность к встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить возможные пути мирного решения конфликта.

"Сам я ему не звонил. Мы приглашали его в Украину и публично, и непублично. Я определенно готов встретиться с ним. Я думаю, если у Трампа действительно есть свой подход к быстрому прекращению войны, то я с удовольствием прислушаюсь к этой идее", - добавил Президент.

В то же время Зеленский категорически отказался от переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным и от передачи территорий, подчеркнув недоверие к российскому лидеру.

"Мы имеем дело с Путиным. Все, что он говорил до сих пор - потом он действовал по-другому. Мы не можем ему доверять", - уточнил Президент.

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский дал рецепт, как "поломать позвоночник" Владимиру Путину. При этом он указал, что о заморозке войны и договоренности с лидером оккупантов речи не идет.

Также глава государства отметил, что Россия пытается вытеснить людей из Харькова и области. При этом он уточнил, что чиновники ведут отдельную работу над поддержкой города и области для преодоления существующих энергетических проблем.

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