Президент говорит, что Украина должна максимально защитить свои города от Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление касательно защиты городов Украины и акцентировал - Российская Федерация атаками пытается вытеснить людей из Харькова и области.

Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам. Президент уточнил, что ознакомился со строительством фортификаций на Харьковщине. "Очень важно усиление этого направления. Российские террористы должны видеть, что Харьковщина укрепляется", - отметил Зеленский.

Как рассказал президент, он провел совещание со всеми, кто отвечает за защиту области и восстановление нормальной жизни после российских ударов.

"Горжусь нашими харьковчанами! Я благодарен каждому и каждой, кто в эти недели работал, чтобы дать Харькову, области больше электричества, чтобы дать больше защиты от российских ударов. Докладывали по физической защите энергообъектов, восстановлению сетей. Сейчас создаются все необходимые условия, чтобы уменьшить дефицит электричества. Харьков должен получить более легкие графики", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства сообщил, что чиновники отдельно работают над помощью городу и области, чтобы преодолеть имеющиеся энергетические вызовы. "Есть правильные предложения, мы обеспечим финансирование. Все детали чиновники обнародуют", - добавил президент.

Кроме того, Зеленский провел встречу с предпринимателями Харьковщины. Он благодарен всем, кто сейчас в городе, кто сохраняет рабочие места для людей, кто поддерживает нормальную жизнь.

"Цель России совершенно очевидна - они хотят сделать все, чтобы вытеснить людей из Харькова, из области. Все, чего касается Путин, превращается в руины. Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы как можно больше наших городов и громад были от него защищены", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, президент в Харькове отметил представителей Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, полиции, ГСЧС, которые помогают спасать жизни, защищают Украину.

"Вручил государственные награды. Но на самом деле весь город, вся Харьковщина заслуживает нашей благодарности, нашего уважения - как и каждая украинская громада, каждый наш человек, который не подчиняется врагу и делает все, чтобы сохранить жизнь", - добавил Зеленский.

По убеждению главы государства, все партнеры Украины в мире должны знать, что доверие к ним и будущее демократического, свободного мира можно получить именно сейчас и именно в таких городах, как Харьков, Запорожье, Николаев, Херсон и многие города Сумщины, Донетчины, Черниговщины, Днепровщины. "Все, где нужна ПВО, все, которые нуждаются в политической воле мира - решений, чтобы жить, чтобы победить российский террор. Есть и наши решения для усиления ПВО здесь, в Харькове", - заявил Зеленский.

Зеленский пообещал усилить защиту Харьковщины

Сегодня Зеленский также отметил, что российские захватчики должны видеть - Украина готова обороняться и возводит прочные фортификационные сооружения.

Накануне, 8 апреля, Зеленский сообщил о намерениях укрепить силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Харьковщине. Украинским дипломатам поручено работать с международными партнерами для получения новых систем ПВО.

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