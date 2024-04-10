Без фундаментальной военной помощи Украина может двигаться назад, подчеркнул президент.

Чтобы "поломать позвоночник Путину" нужно оружие и политические шаги от партнеров.

О заморозке войны и договоренностях с диктатором нецелесообразно говорить, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Дельфийском экономическом форуме по видеосвязи.

Он отметил, что если некоторые лидеры будут думать как обходить санкции, как привлечь Россию к экономическим проектам, которые заморожены из-за войны, то будет теряться единство партнеров. "Без этого единства мы будем терять территории. Без фундаментальной военной помощи Украина может двигаться назад", - подчеркнул Зеленский. По его словам, проиграть войну России - это означает потерять территории и людей, потерять государство.

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"Когда кто-то говорит о замороженном конфликте и договоренности с Путиным - где-то посередине Украины заморозить, то это просто выдумка кого-то, кто не понимает Путина до конца", - сказал президент Украины. Он напомнил, что Путин уже не скрывает свою цель, заявляя публично, что Украины, украинской нации, народа не существует, что якобы украинцев кто-то придумал. "Это говорит об одном, что он хочет уничтожить нас полностью", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Украина сегодня на фронте не отступает. "Ситуация на востоке нашего государства, где наиболее горячие боевые действия, стабилизирована", - отметил он. По его словам, у Украины есть успехи по дроновым атакам, успешно работает морской коридор на юге.

"Не надо быть слишком позитивными, потому что война, и против нас серьезный враг, но давайте будем реалистами, а не пессимистами - сегодня ситуация стабилизирована. Будет конкретное оружие, конкретные политические шаги от наших партнеров, то мы поломаем позвоночник Путину", - подчеркнул Зеленский. При этом добавил, что если партнеры не хотят, чтобы Путин втянул мир в третью мировую войну, то нужно понимать, что помогать чем могут Украине, то слишком мало.

В центре внимания война в Украине - сегодня об этом стоит знать

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не просит слишком много - нам нужны системы ПВО и боевые самолеты, которые могут защитить наши города от российского террора. По его словам, несколько десятков систем и достаточное количество современных истребителей - и тогда вообще не будет проблемы российской авиации и бомб для украинских населенных пунктов.

Украине нужна артиллерия, чтобы отодвигать фронт и возвращать нормальную жизнь на оккупированную Россией землю. При этом президент добавил, что также нужно такое давление на Россию, которое не даст Путину возможности увеличивать его военный потенциал: увеличение санкций, конфискация путинских активов и ноль толерантности к российской дезинформации.

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