Лидер россиян расхвалил отечественные беспилотники-убийцы.

Российский диктатор Владимир Путин дал приказ насчет российских беспилотников.

Лидер россиян на встрече с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым расхвалил росссийские дроны "Ланцет" и "Куб" и заявил, что их производство необходимо увеличить.

"Куб", "Ланцет" - очень эффективно себя показали. Во-первых, удар мощный… Производители обещали, что они увеличат производство, они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще", - утверждал он.

Война в Украине с РФ продолжается - интересные новости о дронах-убийцах

РФ уже много раз во время полномасштабной войны против Украины применяла свои дроны и беспилотники иранского производства. Защитники украинского государства эффективно противодействуют вражеским дронам - используются антидроновые ружья, есть вооруженные "зенитками" мобильные группы. Кроме того, наше государство уже получило ловцов беспилотников.

За время полномасштабного вторжения на нашей земле ликвидировано уже 4 154 вражеских дронов оперативно-тактического уровня.

Справка УНИАН. "Куб-БЛА" - это российский так называемый высокоточный дрон, который разработала группа компаний Zala Aero (входит в состав концерна "Калашников"). "Ланцет" - дрон-камикадзе, который также разработала Zala Aero.

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