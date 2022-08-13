Один из методов — напиться, спрыгнуть с танка и сломать руку.

Российские оккупанты деморализованы и все чаще ищут способ убраться с войны домой. Для этого они придумывают самые разнообразные уловки. Противники готовы прикидываться психически нездоровыми, ломать руки и даже стрелять друг в друга.

Подборку "лайфхаков" оккупантов собрала Служба безопасности Украины из свежих перехватов разговоров.

В одной из бесед мать рассказала сыну "афганский" рецепт деда: "Иди в медпункт, говори, что меня сильно болит голова, давит там на уши, мне кажется, что со мной кто-то разговаривает… короче, чтоб ты, типа, включал васю".

Женщина утверждает, что сейчас уехать с войны тяжело. Оккупантов не отпускают под предлогом необходимости "защищать родину".

Во другом разговоре товарищ решил дать совет солдату: "Нажрись и с танка пизд*нись. Главное, чтобы шею не сломал. Прыгай, как щучкой в воду".

Однако наибольшей "оригинальностью" отметились рашисты элитной "краснознаменной" 39-й отдельной мотострелковой бригады РФ. Они прямо на марше отстреливали друг другу мягкие части тела. При этом оккупанты старались минимизировать ущерб для здоровья.

Напомним, это не первые случаи, когда враги ищут способ сбежать с войны. Еще в конце мая в ГУР сообщали, что в Харьковской области рашисты искали украинские патроны с целью совершить "самострел".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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