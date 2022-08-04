Чтобы попасть обратно в РФ, прибегают к самокалечению и различных симуляций плохого здоровья.

Оккупанты несут потери, деморализованы и изыскивают возможности легких ранений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Российские оккупанты несут потери, деморализованы и изыскивают любую возможность получить легкое ранение. Чтобы попасть обратно, на территорию рф, прибегают к самоскалічень и различных симуляций плохого здоровья", - говорится в сообщении.

Между тем, наша истребительная авиация продолжает патрулирование воздушного пространства Украины, а ударная - небезуспешно оказывает огневую поддержку подразделениям в определенных операционных районах.

Как ранее сообщал УНИАН, враг получил отпор украинских защитников на подавляющем большинстве направлений.

Кроме того, на Северском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Медведевки Черниговской области и Краснополье и Мирополье Сумской области.

На Харьковском направлении противник осуществил огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Лебяжье, Борщова, Дементіївка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Питомник, Цупівка.

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