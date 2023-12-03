По его словам, России нужна оперативная пауза, а не установление мира.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на идею вести переговоры с Россией, которую продвигают отдельные спикеры.

Как заявил Подоляк в эфире канала FreedДОМ, Россия потеряла более 300 тысяч военнослужащих, авторитет на международной арене, уничтожив собственную экономику санкциями для того, чтобы захватить украинские города. После этого она вдруг объявляет о готовности к переговорам.

"Переговоры Россия не предлагает. Россия так и осталась в концепции "я хочу взять под контроль всю территорию Украины". О каких переговорах вы говорите? Переговоры невозможны, поскольку концепция России - восстановление СССР. Главный пункт - установление контроля над Украиной. Это очевидная цель, и она никуда не делась. Вторая составляющая - Россия хочет не переговоры, она вообще не знает такой опции. Россия хочет, чтобы мы помогли ей получить оперативную паузу на месяца три, на шесть месяцев - заморозили линию фронта", - сказал Подоляк.

За это время оккупанты проведут мобилизацию, пополнят резервы, а также начнут максимально жестко атаковать информационно. Затем, по словам Подоляка, начнется новый этап войны.

"Я не могу понять, почему все те, кто использует слово "переговоры", не могут найти в словаре его значение. Переговоры - это возможность компромисса. Какой компромисс предложит Россия? В том, что она захватила город Геническ и потому "дальше никуда не пойдет"? То есть, ради этого они потратили 300 тысяч человек? Вы себе представьте это, а тогда задайте вопрос: "Россия точно не пойдет дальше?" Или она начнет реализацию полного уничтожения Украины", - отметил Подоляк.

Он также заверил, что Украину никто не заставляет к переговорам, поскольку партнеры также понимают все риски.

Переговоры с РФ - последние новости

22 ноября во время выступления на саммите G20 лидер РФ Владимир Путин заговорил о "мирных переговорах" с Украиной. Он заявил, что никогда не отказывался от диалога с Киевом и уточнил, что именно украинские власти подписали указ, которым запрещается "говорить с Россией".

При этом Путин назвал агрессию войск РФ против Украины "трагедией" и намекнул, что нужно искать пути для завершения войны.

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