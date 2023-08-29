У окупантов на Запорожском направлении начались большие проблемы с резервами, что ставит их в сложное стратегическое положение, считает эксперт.

Украинские военные прошли важную точку для дальнейшего продвижения, освободив Роботино. Наступление Сил обороны на юге привело к большим потерям среди оккупационных войск, что и стало главной причиной разговоров о проведении новой мобилизации в РФ.

"Очевидно, что у нас еще не все резервы были привлечены для наступательных действий. Такой вывод можно сделать из открытых источников, ведь мы еще не увидели на поле боя британские танки Challenger и польские бронетранспортеры Rosomak. И это лишь часть техники. В свою очередь на Запорожском фронте у россиян начались свои проблемы со свободными резервами", – подчеркнул в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

У окупантов на Запорожском направлении начались большие проблемы с резервами, что ставит их в сложное стратегическое положение, считает эксперт.

Видео дня

"ВСУ, несмотря на все сложности, могут продолжать продвижение на Запорожском направлении в том же темпе. Даже с более оптимистичными прогнозами, чем несколько недель назад. Ситуация может развиваться по разным сценариям. Украинская армия может атаковать оккупантов в Токмаке, или обойти его и продолжить продвижение на Мелитополь. А вот у россиян уже начались проблемы с наличием живой силы на этом направлении, поэтому сейчас больше всего возник вопрос о том, будут ли россияне проводить дополнительную мобилизацию, поскольку они очень не экономно вели боевые действия, в частности в артиллерии и живой силе, что ставит их в затруднительное стратегическое положение в их оборонной операции на юге", – резюмировал Киричевский.

Война в Украине: новости с юга

Со временно оккупированного Токмака на Запорожье начинают эвакуировать "власть" из-за приближения линии фронта. Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров отметил, что постепенно Токмак превращается из прифронтового города в фронтовой.

В то же время Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться вперед. По словам спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, у украинских защитников есть успех в направлении Вербового на южном фронте.

Вас також можуть зацікавити новини: