Президент поблагодарил наших бойцов воздушных сил, зенитчиков, разведчиков и всех остальных, кто защищает и кто помогает защищать украинское небо.

Действия "ракетопоклонников" из Москвы все равно не изменят расстановки сил в войне.

Как сказал в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, россиянам хватит ракет еще для нескольких таких массированных ударов, как 16 декабря, но это не изменит расстановки сил в войне.

"На что бы там ни рассчитывали ракетопоклонники из Москвы, это все равно не изменит расстановки сил в этой войне. Им еще хватит ракет для нескольких таких массированных ударов. Нам же хватит целеустремленности и веры в себя, чтобы и после этих ударов возвращать свое", - отметил он.

Зеленский поблагодарил бойцов Воздушных сил Украины, зенитчиков, разведчиков и всех остальных, кто защищает и кто помогает защищать украинское небо.

"Сегодняшний результат - 60 ракет сбито. Отличились все воздушные командование "Центр", "Пивдень", "Восток" и "Запад", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что особенно результативными были бойцы 96-й зенитной ракетной бригады, которые прикрывают Киевскую область.

"Более 40 ракет террористов были уничтожены именно в небе центральных районов страны и вблизи Киева. Я благодарю вас, воины!"- сказал он.

В то же время добавил, что есть попадания.

"Террористам нужна такая массированность ракетных налетов, чтобы хотя бы часть их "изделий" достигала назначенных целей. Все их мишени сегодня – гражданские, и это в основном энергетика и объекты теплоснабжения", - сказал президент Украины.

Украинский лидер не обошел вниманием и трагедию в своем родном городе. 16 декабря оккупанты ракетами ударили по Кривому Рогу. Зеленский сообщил, что там весь день продолжался разбор завалов жилого дома, в который попала одна из российских ракет.

"В перечне погибших на это время – трое. Мои соболезнования всем родным... Еще более десяти человек ранены, в том числе дети. Всем оказывается помощь", - сказал президент.

Зеленский подчеркивает необходимость, чтобы западные партнеры предоставили Украине надежный щит ПВО.

"И последнее буду повторять постоянно. Уважаемые наши партнеры, найдите возможность предоставить нам надежный щит ПВО. Это спасение жизней людей", - сказал президент.

Ракетный удар по Украине 16 декабря 2022

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 декабря, российские оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты по Украине, 60 из которых сбили силы противовоздушной обороны.

В результате ударов поражено несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Вас также могут заинтересовать новости: