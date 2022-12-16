На месте попадания продолжает работать служба ГСЧС, разбирают завалы.

Уже известно о 3 погибших и 13 раненых в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Кривом Роге.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"Российская атака оборвала три жизни. Погибла 64-летняя женщина и молодые супруги. Под обломками дома еще остается их маленький сын. Тринадцать человек ранены. В том числе и четверо детей - все они в больнице. 7-летняя девочка тяжелая", - отметил Резниченко.

В свою очередь начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко также проинформировал о ситуации с энергообъектом, который попал под сегодняшний ракетный удар.

"Некоторые ракеты попали в энергетическую систему Криворожского района. Там возник значительный пожар, есть большие разрушения. Служба ГСЧС быстро ликвидировала пожар. До сих пор ведутся работы по восстановлению этого объекта, энергетики стараются как можно быстрее подать свет в наши дома района и города", - сказал начальник Криворожской РВА.

Ракетный удар 16 декабря: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 декабря, Россия осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине.

В частности, вражеская ракета попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине, разрушив один из пяти подъездов.

Сначала сообщалось, что удар унес жизни двух человек, а еще восемь получили ранения. Среди пострадавших – трехлетние мальчик и девочка и семилетняя девочка.

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