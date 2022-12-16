По его словам, Украина может изменить сценарий будущего, нанеся России глобальное поражение.

В случае, если мир не сделает правильных выводов, украинская война за независимость станет прологом к большой войне.

Как написал секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter, Украина может изменить сценарий будущего, нанеся России глобальное поражение, которое приведет к глубинной трансформации РФ.

"Если мир не сделает правильных выводов, украинская война за независимость станет прологом к Большой войне", - написал он.

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"Zeitenwende (поворотный момент - УНИАН), слово года в Германии, должно стать словом дела 2023 года", - добавил Данилов.

Война в Украине: прогноз

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что развязанная Россией война с Украиной длится уже 10 месяцев, и российский диктатор Владимир Путин потерпел неудачу на всех направлениях. Украинские защитники отбили атаку на Киев, отбросили россиян от Харькова в результате контратаки, а затем вытеснили их и из Херсона.

При этом, по мнению аналитиков, Путин, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине. Речь идет не только об аннексии новых территорий, но и изменении режима и ликвидации способности Украины противостоять будущим атакам или давлению России.

Ожидают, что боевые действия в Украине могут активизироваться этой зимой. При этом в офисе президента прогнозируют, что массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины будут продолжаться.

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