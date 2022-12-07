Украинская авиация нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

За прошедшие сутки Силами обороны Украины был поражен пункт управления и склад боеприпасов российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00.

Отмечается, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Видео дня

"За минувшие сутки наши воины сбили 14 ударных дронов типа "Shahed-136", один БпЛА "Орлан-10" и еще 2 вражеские беспилотники, тип которых уточняется", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и склад боеприпасов оккупантов.

Война в Украине: что стоит знать

По данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 510 российских оккупантов. По состоянию на 6 декабря общие потери армии России составили примерно 92,2 тысячи человек.

Накануне Силы обороны Украины за сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и склад боеприпасов противника. В Запорожской области уничтожили до 20 единиц военной техники россиян, около 70 оккупантов получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: