Сейчас готовится около 30 таких специалистов.

Российские оккупанты в Севастополе продолжают подготовку операторов беспилотников российского и иранского производства.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В городе Севастополь, на базе одного из учебных заведений, продолжается подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов как российского, так и иранского производства", - отметили в Генштабе.

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Отмечается, что срок подготовки этих специалистов составляет до трех недель.

"В настоящее время готовится около 30 военнослужащих", - говорится в сообщении.

БПЛА на вооружении российской армии

В августе стало известно, что Иран продал России партию своих дронов-камикадзе.

Применение Россией иранских беспилотников привело к гибели десятков людей в украинских городах, в частности, в Киеве, а также к уничтожению энергетических объектов.

В середине октября появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тыс. дронов.

1 ноября в украинской разведке сообщили, что в начале ноября Иран планирует отправить в Россию партию из более 200 боевых дронов "Shahed-136", "Mohajer-6" и "Arash-2".

9 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия выпустила по территории Украины более 400 иранских дронов-камикадзе с момента их первого применения. Большинство беспилотников было ликвидировано.

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