Ираинские дроны-камикадзе Mohajer-6, которыми Россия терроризирует украинские города, по техническим характеристикам проигрывают своим конкурентам.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
В этих дронах используюится запчасти к бытовой технике, что существенно понижает их характеристики.
Сообщается, что сотрудники ГУР уже узнали страну происхождения комплектующих беспилотника. Некоторые детали маркированы официальным иранским языком.
"Все доказательства причастности представителей иностранных стран к поставке оружия и его комплектующих террористической России будут переданы международным организациям, для введения против них экономических санкций", - говорится в сообщении.
Иранские дроны в войне против Украины
Летом Россия закупила у Тегерана тысячи единиц боевых дронов "Shahed-136" и "Mohajer-6", которые сейчас применяет для ударов по гражданским объектам.
В ответ Украина лишила посла Ирана аккредитации и значительно сократила посольство Ирана в Киеве. Кроме того, Служба безопасности открыла уголовное производство относительно поставки дронов.
По подсчету ГУР, сейчас до целей в Украине долетают примерно 30% запущенных россиянами иранских дронов. Тем не менее, подчеркивает Кирилл Буданов, РФ может запускать их еще долго.
24 октября Россия резко сократила удары по Украине иранскими дронами и ракетами. Аналитики Института изучения войны считают, что это может свидетельствовать об истощении запасов ракет и БПЛА у Кремля.
По сообщению The Washington Post, Иран готовится передать России баллистические ракеты класса "земля - земля" Fateh-110 и Zolfaghar.