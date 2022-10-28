Сотрудники ГУР уже узнали страну происхождения комплектующих беспилотника.

Ираинские дроны-камикадзе Mohajer-6, которыми Россия терроризирует украинские города, по техническим характеристикам проигрывают своим конкурентам.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

В этих дронах используюится запчасти к бытовой технике, что существенно понижает их характеристики.

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Сообщается, что сотрудники ГУР уже узнали страну происхождения комплектующих беспилотника. Некоторые детали маркированы официальным иранским языком.

"Все доказательства причастности представителей иностранных стран к поставке оружия и его комплектующих террористической России будут переданы международным организациям, для введения против них экономических санкций", - говорится в сообщении.

Иранские дроны в войне против Украины

Летом Россия закупила у Тегерана тысячи единиц боевых дронов "Shahed-136" и "Mohajer-6", которые сейчас применяет для ударов по гражданским объектам.

В ответ Украина лишила посла Ирана аккредитации и значительно сократила посольство Ирана в Киеве. Кроме того, Служба безопасности открыла уголовное производство относительно поставки дронов.

По подсчету ГУР, сейчас до целей в Украине долетают примерно 30% запущенных россиянами иранских дронов. Тем не менее, подчеркивает Кирилл Буданов, РФ может запускать их еще долго.

24 октября Россия резко сократила удары по Украине иранскими дронами и ракетами. Аналитики Института изучения войны считают, что это может свидетельствовать об истощении запасов ракет и БПЛА у Кремля.

По сообщению The Washington Post, Иран готовится передать России баллистические ракеты класса "земля - земля" Fateh-110 и Zolfaghar.

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