Часть вражеских ракет сбили силы ПВО.

В результате обстрела российскими оккупантами Харьковского района есть раненые среди гражданских, часть вражеских ракет сбили силы противовоздушной обороны.

"Российские оккупанты попали в частный дом в Харьковском районе, возник пожар в частном домовладении. К сожалению, есть пострадавший мужчина", - сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Он добавил, что на месте работают все профильные службы.

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Позже Синегубов сообщил, что часть российских ракет сбили силы ПВО.

Также стало известно о еще трех раненых гражданах: мужчине и двух женщинах. По его словам, бригады экстренной медицинской помощи работают на месте.

Обстрелы россиянами Харьковской области: что известно

В конце лета Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление. В результате их действий удалось освободить почти всю территорию Харьковской области.

17 ноября оккупанты нанесли ракетные удары по объекту критической инфраструктуры. Тогда в результате обстрела пострадали три человека.

7 декабря российские оккупанты нанесли ракетный удар по Купянску на Харьковщине, в результате удара зафиксированы разрушения.

Также россияне нанесли удар по населенному пункту Печенеги на Харьковщине.